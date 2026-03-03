Mais de 70 categorias foram analisadas na edição 2026 do Marcas de Quem Decide 

Estar entre as mais lembradas e preferidas do Marcas de Quem Decide "é como se vocês tivessem plantado e agora estão colhendo", avalia Elis Radmann, cientista social e política do Instituto Pesquisas de Opinião - IPO, que apresentou a metodologia da pesquisa na abertura do evento do Jornal do Comércio na manhã desta terça-feira, 3 de março. O evento reuniu quase mil pessoas representantes de empresas, instituições e poder público no Salão de Atos da Pucrs.

Responsável pela pesquisa, Elis destaca a importância de “conquistar a mente e o coração” dos consumidores - e, neste caso, das lideranças de todo o Rio Grande do Sul. A cientista aponta que o que está envolvido nos conceitos investigados pelo levantamento: lembrança e preferência.

“Lembrança é como se a marca ocupasse um lugar reservado na memória, pronta para ser citada. Reflete a presença constante. Sem investimento na comunicação, dificilmente uma marca seria considerada na decisão de compra”, analisa.

Preferência, continua Elis, “é escolha; mostra que a marca não é apenas conhecida: é desejada”. A análise é que, enquanto a marca lembrada está entre as alternativas, a escolha fecha o ciclo da relação do consumidor com a marca.

Para a edição de 2026, foram realizadas entrevistas com 400 lideranças de diferentes portes e segmentos, em 47 cidades gaúchas de diversas regiões, que reconheceram marcas em 76 categorias.

Elis destaca ainda que 13 marcas gaúchas são consideradas dominantes, por liderarem em todas as regiões do Estado. Os percentuais de lembrança e preferência destas marcas supera a soma de todos os concorrentes.