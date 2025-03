'Marcas de Quem Decide se consolida como indicador da economia gaúcha'

Ao abrir oficialmente o evento Marcas de Quem Decide, na manhã desta segunda-feira (24), o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, destacou a satisfação em receber autoridades e o público que acompanhou o evento, realizado no Teatro da Fiergs. Ele lembrou que a premiação chega à 27ª edição e se consolida como "um levantamento exclusivo e preciso sobre mais de 70 setores da economia gaúcha". E, diante da amplitude que o estudo tem ao medir as marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos, afirmou que está alinhado à história e proposta do JC de levar ao seu público informação estratégia para os negócios.

LEIA MAIS: IPO revela que pesquisa deste ano elencou 5 mil marcas gaúchas

"O projeto tem um papel importantíssimo para o mercado, pois traça um verdadeiro panorama de branding, das principais empresas do Rio Grande do Sul. Além de tudo, o Marcas é um projeto alinhado aos princípios do Jornal do Comércio, de produzir informação com responsabilidade e conteúdos exclusivos", disse.



Segundo ele, o Marcas serve ainda de termômetro para que as empresas possam traçar estratégias futuras e alcançar melhores resultados, auxiliando investidores e consumidores nas tomadas de decisões. "E se lembrarmos o que acontece há mais de 25 anos, também podemos dizer que já se tornou um importante indicador da economia do Rio Grande do Sul, mostrando a oscilação e o crescimento das marcas", comentou.



Tumelero também abordou a parceria com o Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), empresa com mais de 26 anos de experiência no mercado, e que desde 2023 executa a pesquisa em parceria com o JC. Também disse que o trabalho desenvolvido é pensado nas questões mais importantes para a economia do Estado, a exemplo do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que faz uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas, e que neste ano chega à terceira edição.

"Acreditamos no empreendedorismo e no trabalho, na inovação e competitividade, na tecnologia e na livre iniciativa como propulsores do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Buscamos manter os valores que trouxeram a empresa até seus 91 anos de história, mantendo sempre o olhar atento ao futuro, de uma empresa moderna, tecnológica e comprometida com a sociedade", complementou, destacando ainda os produtos digitais lançados recentemente pelo JC, como o JC Cast e o JC Sul.



Outras iniciativas já consagradas do JC, como o Anuário de Investimentos do Jornal do Comércio, também foram enfatizadas. "Em 2024, foram mais de R$ 100 bilhões de aportes públicos e privados já mapeados, Acreditamos no Rio Grande do Sul e seguiremos apoiando o setor produtivo", resgatou.



O diretor-presidente do JC lembrou ainda que no último ano o JC trabalhou para incentivar a retomada econômica do Rio Grande do Sul e as iniciativas de reconstrução. "Como ocorreu com a sede da Fiergs, que hoje nos recebe neste evento e que teve uma rápida recuperação".



Tumelero finalizou seu discurso agradecendo ainda aos colaboradores do Jornal do Comércio, "que contribuem diariamente para a trajetória e construção do futuro da empresa" e aos patrocinadores do evento, e parabenizou todas as marcas premiadas na pesquisa Marcas de Quem Decide, "pela conquista e por estarem entre as principais marcas do Rio Grande do Sul."