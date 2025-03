‘Quem empreende merece aplauso’, destaca Sebastião Melo em evento do Jornal do Comércio

“Quem empreende merece o nosso aplauso”, destacou o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), no encerramento do Marcas de Quem Decide. Promovido pelo Jornal do Comércio, o evento chega à 27ª edição em 2025. O prefeito compareceu à cerimônia, realizada no Teatro da Fiergs, após reunião com o governador Eduardo Leite (PSDB) para tratar sobre os serviços de saúde no município.Para Melo, o trabalho desenvolvido pelas empresas que investem no Estado e pelas entidades “é a forma verdadeira de fazer assistência social”. Cidade anfitriã do evento que reconhece as marcas mais lembradas e as preferidas das lideranças empresariais de todo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre estará de aniversário no próximo dia 26 de março, e Melo aproveitou a ocasião para convidar todos a celebrar a Capital.Na abertura da cerimônia de premiação, o secretário de Comunicação Social da prefeitura, Luiz Otávio Prates, chamou atenção para os esforços empreendidos na recuperação pós enchente de maio de 2024. “Estamos fazendo um investimento muito forte na recuperação e tantos outros investimentos necessários imediatos, emergenciais, mas também futuros”, apontou.‘Continuem apostando em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul’Para Luiz Otávio Prates, a edição deste ano do Marcas de Quem Decide “é a mais importante, ou uma das mais importantes da nossa história nas suas 27 edições, afinal de contas estamos falando de superação, de resiliência, de força, de instituições que se reinventaram nesse processo e que estenderam a mão a quem estava mais próximo e precisava”.Em nome da prefeitura da Capital, e citando também o governo do Estado, Prates passou uma mensagem aos empreendedores: “continuem apostando em Porto Alegre, continuem apostando no Rio Grande. São as lideranças empresariais, as entidades e as instituições que fazem a força da nossa gente, da nossa terra”.O secretário de Comunicação encerrou sua fala parabenizando os agraciados. “Estamos falando de reputação. Marcas que eventualmente não estão aqui com certeza almejam estar, e o Marcas de Quem Decide é indutor também para essas empresas, para que um dia cheguem aqui”, concluiu.