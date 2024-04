Marcas 2024 apresenta quatro novas categorias

Uma das novidades da 26ª edição do Marcas de Quem Decide é a inclusão de quatro categorias: Rede de Ensino Médio Privado, Aveias e Cereais, Energia Renovável e Embutidos. Elas integram os 76 grupos analisados. Ao todo, são 73 setores da economia gaúcha e três categorias especiais (Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Inovadora e Marca Gaúcha Ambiental).

Segundo a gerente comercial do Jornal do Comércio, Rosi Zomer, todos os anos são avaliados os impactos das categorias nos seus segmentos de mercado, assim como a relevância para as marcas citadas. "A partir deste estudo, fazemos cortes para a inclusão de novos setores que, por sua importância na economia, se destacam com serviços e produtos", justifica a executiva.

A inclusão de Rede de Ensino Médio Privado foi sinalizada pelo próprio mercado, resultado, aliás, de um ajuste numa categoria já existente. Anteriormente, redes concorriam com escolas.

Rosi ressalta que a equipe do JC está sempre atenta aos movimentos da economia, em constante transformação, e também às observações do público. "A pesquisa Marcas de Quem Decide tem o objetivo de contribuir com o mercado e com as marcas, para que possam avaliar os resultados e elaborar estratégias de comunicação."