Lembrada

Foram citadas 31 marcas na categoria, abaixo da média geral de pulverização do segmento de alimentos. Cabe registrar, que 9 de cada 10 líderes lembram de uma marca de água mineral. A Água da Pedra foi lembrada em todas as regiões do RS. A Sarandi, que ocupa a segunda posição, também foi lembrada em todas as regiões do Estado. A Água da Pedra foi a marca mais lembrada pelos líderes, sendo uma marca de liderança estadual e possui dominância regional na região Metropolitana e na região de Santa Cruz do Sul. Outra marca de destaque é Sarandi, com dominância na região de Passo Fundo, onde pontua em ¾ de lembrança.

Preferida

Na preferência, a Água da Pedra tem liderança de marca por ser a mais lembrada e a de maior preferência. Também pode ser analisada pelo fenômeno de dominância de marca quando o tema é preferência.