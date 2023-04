Lembrada

Foram citadas 96 marcas na categoria, acima da média de pulverização do segmento. A Tramontina foi lembrada em todas as regiões do RS, liderando em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas.

A Gerdau, segunda marca com maior popularidade, pontua em oito regiões e lidera em Santa Cruz do Sul.

Enquanto quem cita a Tramontina possui maior faixa etária, acima de 60 anos, quem cita a Gerdau tem entre 35 a 44 anos.

A Tramontina tem popularidade de marca em todos os tipos de perfis socioeconômicos (gênero, idade e escolaridade).

Preferida

Na preferência, foram citadas 94 marcas na categoria, acima da média geral do segmento.

A Tramontina foi citada como marca preferida em todas as regiões do Rio Grande do Sul, liderando em quatro dessas regiões. A marca pontua em todos os segmentos sociais, com maior destaque dentre os que possuem acima de 60 anos e das empresas de grande porte.

A Tramontina é a marca líder, por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do Estado, aponta a pesquisa deste ano.