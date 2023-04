Lembrada

Foram citadas 84 marcas na categoria, acima da média geral de pulverização do segmento de alimentos. A Aurora foi lembrada em 7 regiões do RS. Há uma grande pulverização de marcas e deve se considerar que a disputa pela lembrança de marca é apertada entre as marcas Aurora, Salton e Miolo.

Preferida

Na preferência, foram citadas 91 marcas na categoria. Acima da média geral de pulverização do segmento de alimentos. A Aurora foi a preferência em 7 regiões do Rio Grande do Sul.

A Aurora é a marca líder por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do RS.

Pontua em quase todo o Estado, mas seu melhor desempenho está nas regiões de Ijuí e Passo Fundo, conforme os dados desta edição da pesquisa.