Lembrada

Foram citadas 34 marcas na categoria, ficando abaixo da média geral da pulverização. Uma das categorias com menor número de citações. O Sebrae foi lembrado em todas as regiões do RS. Possui mais de 2/3 de lembrança, fazendo com que atinja a dominância de marca da categoria em quase todas as regiões. Na região de Uruguaiana cresce o desconhecimento da marca.

O Sistema S lidera a popularidade de marca no apoio ao empreendedor, com destaque para o Sebrae.

Preferida

Na preferência, o Sebrae foi a preferência em todas as regiões do RS e tem a dominância na categoria em todas as regiões do Estado. O Sebrae tem liderança de marca por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do RS. O Sebrae também pode ser analisado com dominância de marca e liderança estadual.