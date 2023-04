Lembrada

Foram citadas 21 marcas na categoria, acima da média de pulverização do segmento. A Qboa foi lembrada em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

A marca possui dominância de marca, tendo mais da metade da popularidade.

Lidera em quase todas as regiões, apenas na região de Pelotas ela fica em segundo lugar na lembrança para Clorofina, marca local da região.

A Qboa foi a marca mais lembrada pelos líderes do RS.

Preferida

Na preferência, a Qboa foi a preferida em nove regiões do RS. Destas, ela lidera em oito. Na região de Pelotas, a liderança é da Clorofina.

A marca Qboa possui a dominância de marca da sua categoria, visto que pontua quase 2/3 da preferência por água sanitária. A Qboa é a marca líder.