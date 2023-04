Lembrada

Foram citadas 60 marcas na categoria, ficando abaixo da média da pulverização do segmento. A CMPC foi lembrada em três regiões do RS, com destaque para Porto Alegre.

Não há dominância de marca no teste da lembrança, 2/3 não lembram ou não sabem citar uma marca gaúcha ambiental.

A CMPC foi, novamente, a marca mais lembrada pelos líderes do RS, mantendo a liderança dos últimos anos.

Preferida

Na preferência, foram citadas 55 marcas na categoria, ficando abaixo da média da pulverização do segmento. A dispersão da preferência nas regiões impede a dominância de uma marca na categoria.

A CMPC foi a marca preferida em três regiões do Rio Grande do Sul, demonstrando que, atualmente, se destaca mais pela preferência do que pela lembrança. Seu destaque está dentre os mais jovens, de até 34 anos, dentre os profissionais liberais e dentre o segmento agro.

A CMPC é a marca líder, por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do Estado.