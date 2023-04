Lembrada

Foram citadas 82 marcas na categoria, acima da média da pulverização do segmento.

A Tramontina foi lembrada em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Dentre essas, lidera em seis regiões.

A Tramontina pontua, ainda, em todos os segmentos sociais, se destacando entre as lideranças da indústria.

A empresa foi a marca mais lembrada pelos líderes do Estado como grande marca gaúcha.

Preferida

Na preferência, foram citadas 83 marcas na categoria, acima de média da pulverização do segmento.

A Tramontina foi a preferência em todas as regiões do Rio Grande do Sul, liderando em seis delas. Pontua em todos os segmentos sociais, se destacando entre os homens e acima dos 45 anos de idade.

A Tramontina é a marca líder, por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do Rio Grande do Sul.