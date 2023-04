Marcas de Quem Decide A 25ª edição do eventoreuniu mais de 700 pessoas no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (4), para a apresentação da pesquisa e entrega das distinções. A divulgação do levantamento repercutiu muito nas redes sociais de CEOs, executivos, entidades e políticos.

Tânia Moreira, secretária de Comunicação do Estado, postou sobre o evento no Instagram. "Foi uma honra representar o governador Eduardo Leite na 25ª edição do Marcas de Quem Decide, evento do Jornal do Comércio e Instituto Ipo. Momento de celebração e reconhecimento das marcas gaúchas.

Parabéns aos premiados, vocês são inspiração e exemplo", escreveu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tania Moreira (@__taniamoreira)

A STV Segurança fez o mesmo. "E deu STV na preferência! É com imenso orgulho que anunciamos que, mais uma vez, a STV foi reconhecida como a marca preferida pela maioria dos gaúchos na 25ª edição do Prêmio Marcas de Quem Decide. As marcas premiadas foram conhecidas através de pesquisa realizada com gestores de negócios e executivos dos principais municípios gaúchos e apresenta uma análise de todas as empresas que se destacaram no Estado", destacou o post.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por STV Segurança (@stvseguranca)

A DSF Advogados compartilhou um registro também no Instagram. "Empresa da Serra é a preferida por gestores e altos executivos na categoria Escritório Jurídico e ficou em segundo lugar entre as marcas mais lembradas. A Dupont Spiller Fadanelli Advogados conquistou novamente a preferência do mercado gaúcho e o segundo lugar nas marcas mais lembradas na pesquisa Marcas de Quem Decide, que está na 25ª edição. O estudo, promovido pelo Jornal do Comércio, mede a lembrança e a preferência de gestores de negócios e altos executivos do estado, diferenciando razão e emoção."







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DSF Advogados (@dupontspillerfadanelli)

O SINEPE/RS, que ficou em terceiro lugar na categoria Sindicato Patronal, usou a hashtag #Marcas25Anos. "O evento de homenagem às empresas e organizações destacadas ocorreu na manhã de hoje (4/4), na Fiergs, e contou com a presença do nosso presidente, Oswaldo dal Piaz, do vice-presidente, Bruno Eizerik, do diretor do sindicato, Milton Gehrke, e da comunicação, com Lucy Jeckel e Carine Fernandes. Estamos muito felizes com esse importante reconhecimento! Queremos agradecer, primeiramente, às nossas instituições associadas, que são a razão da nossa existência, e depois aos nossos parceiros, que nos ajudam nessa nobre missão de contribuir para o desenvolvimento da educação em nosso Estado!"







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SINEPE/RS (@sinepers)

O post da CIC Caxias foi compartilhado pelo empresário Daniel Randon. O texto comemorava a conquista. "Essa terça-feira (4) foi especial para a CIC Caxias, nossa comunidade de empresários e da nossa equipe de trabalho. Celebramos mais uma vez por estarmos no ranking das cinco marcas mais lembradas pelos gaúchos da pesquisa Marcas de Quem Decide, categoria entidade empresarial. Um evento tradicional, norteador de decisões de negócios e mercado, promovido pelo Jornal do Comércio, há 25 anos. A solenidade de premiação das marcas mais lembradas e preferidas do consumidor foi realizada no Teatro do Sesi, durante a manhã, em Porto Alegre, com a presença dos nossos dirigentes: Celestino Oscar Loro, Ruben Antonio Bisi, Idalice Manchini, Eduardo Michelin e Gelson Dalberto, acompanhados da coordenadora de Comunicação e Marketing da CIC Caxias, Angela Francescato e de assessoria."









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CIC Caxias (@ciccaxiasoficial)

A OAB/RS usou o Twitter para falar sobre o Marcas. "Lamachia representou a OAB/RS na 25ª edição do prêmio realizado pelo Jornal do Comércio. Na ocasião, conquistamos dois prêmios: a entidade mais lembrada na categoria Conselho Profissional e, pela 7 vez consecutiva, a mais lembrada/preferida na categoria Entidade Jurídica.

Marcas de Quem Decide



Hoje @LLamachia representou a OAB/RS na 25ª ed. do prêmio realizado pelo @JC_RS.



Na ocasião, conquistamos 2 prêmios: a entidade mais lembrada na cat. "Conselho Profissional" e, pela 7x consecutiva, a mais lembrada/preferida na cat. "Entidade Jurídica". pic.twitter.com/ikomTkcogg — OAB/RS (@oabrs) April 4, 2023

O CRC RS também tuitou. "CRCRS em 1º lugar! A 25ª edição do Marcas de Quem Decide consagrou o CRCRS como 1º lugar na preferência do público pesquisado (e 2º lugar na lembrança). Presidente Márcio Schuch recebeu o certificado, acompanhado dos vice-presidentes da entidade. Estamos todos de parabéns!"

CRCRS em 1º lugar! A 25ª edição do Marcas de Quem Decide consagrou o CRCRS como 1º lugar na preferência do público pesquisado (e 2º lugar na lembrança). Presidente Márcio Schuch recebeu o certificado, acompanhado dos vice-presidentes da entidade. Estamos todos de parabéns!#crcrs pic.twitter.com/bJhPyHYrlj — CRCRS (@CRCRS_Oficial) April 4, 2023

Pelo Facebook, a vereadora Mônica Leal falou sobre a experiência ao representar a Câmara de Vereadores. "Nesta manhã, tive o prazer de representar a Câmara de Vereadores na 25ª edição do Marcas de Quem Decide, evento promovido pelo Jornal do Comércio para divulgar a pesquisa que reconhece as grandes marcas do Rio Grande do Sul. O levantamento é o único do Brasil a medir a lembrança e a preferência dos consumidores, dois indicativos importantíssimos na decisão de compra, pois estão relacionados com a popularidade da marca, a relação que ela estabelece com seus públicos e a experiência oferecida. É um orgulho poder celebrar as empresas que se destacam pelos serviços prestados aos gaúchos e movimentam a nossa economia! Parabéns ao Jornal do Comércio pelo sucesso de mais uma edição e por, além de fornecer um jornalismo de qualidade, apoiar as empresas gaúchas há tantos anos."



O Laboratório SANI postou no Facebook. "Marcas de Quem Decide revela os nomes de marcas que movem a economia do RS e que são mais lembradas entre os gaúchos: nós estamos entre elas!

Um dos diretores do Laboratório Sani, Dr. Gustavo Rodrigues está presente no evento de Porto Alegre, recebendo o prêmio e representando nossos Laboratórios! Esse é um estudo de grande porte que mede a lembrança e a preferência das marcas entre um vasto número de setores da economia, aferindo estes resultados junto ao empresariado do setor econômico gaúcho que tomam as decisões em seus negócios.

Agradecemos aos pacientes e parceiros pelo reconhecimento."



A Dupont Spiller Fadanelli Advogados é outra que usou a rede. "Empresa da Serra é a preferida por gestores e altos executivos na categoria Escritório Jurídico e ficou em segundo lugar entre as marcas mais lembradas. A Dupont Spiller Fadanelli Advogados conquistou novamente a preferência do mercado gaúcho e o segundo lugar nas marcas mais lembradas na pesquisa Marcas de Quem Decide, que está na 25ª edição. O estudo, promovido pelo Jornal do Comércio, mede a lembrança e a preferência de gestores de negócios e altos executivos do estado, diferenciando razão e emoção."