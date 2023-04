Uma parcela importante da história da General Motors no Rio Grande do Sul é contemporânea da pesquisa Marcas de Quem Decide. O evento, que em 2023 completa 25 anos, surge dois anos antes da instalação da fábrica da empresa em Gravataí.

“Crescemos acompanhando as pesquisas com muito orgulho e alegria, pois a construção de uma marca não é fácil. É fruto do trabalho de produção de um veículo, mas também do engajamento, do envolvimento com as comunidades em que estamos inseridos. Ser considerada a marca preferida e mais lembrada, também como montadora, significa que a empresa, ao longo do tempo, foi construindo parcerias e criando vínculos com o estado e a comunidade. Uma empresa gera impacto aonde está. E esse impacto tem de ser positivo, de parceria, de agregar, mesmo com altos e baixos, desafios”, disse a gerente de Relações Públicas e Governamentais da GM, Daniela Kraemer, no evento.

Ela destacou o mérito do Jornal do Comércio pela iniciativa de um quarto de século com a pesquisa. Para ela, o Marcas de Quem Decide é uma importante ferramenta para ajudar a incentivar e motivar as empresas a se preocuparem com suas marcas e com sua atuação junto às comunidades em que estão inseridas.

Daniela também enfatizou o movimento da General Motors na direção dos conceitos de ESG, conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial. “São letras para mostrar o que as empresas vêm fazendo. A Governança mostra como nos gerimos, como nos cobramos e nos regulamos. Vou governar minha empresa pensando no impacto com o meio ambiente, com as pessoas e a comunidade. Não se pode falar em reputação e marcas sem falar em ESG, porque é a forma com a gente vem trabalhando, com respeito. As empresas têm que, cada vez mais, fazer e se preocupar como os seus processos vão se refletir na sociedade”, concluiu.