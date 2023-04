Representantes das mais expressivas empresas do mercado gaúcho aproveitaram o ensejo da premiação Marcas de Quem Decide para fazer um balanço de seus desempenhos. Durante o evento, estes líderes também adiantaram ao Jornal do Comércio as suas expectativas para 2023.

No segmento de farmácias, o CEO da Panvel, Julio Ricardo Mottin Neto, disse ser "uma grande satisfação participar desta agenda que traduz o nosso trabalho que vem sendo feto ao longo dos anos, sempre junto aos clientes e colaboradores. Nosso propósito está sempre ligado à saúde e ao bem-estar de todos”. Entre as recentes estratégias assertivas da empresa, ele destaca os movimentos de expansão e o investimento em tecnologia que resultou no crescimento das vendas on-line.

Para o presidente da rede Farmácias Associadas, Ben Hur Jesus de Oliveira, "a pandemia aproximou as pessoas das farmácias, fazendo as pessoas voltarem às origens, a consumir nos bairros e a buscar por serviços". Sendo assim, o gestor destaca a implementação do projeto Clínica Associadas, que além da medição de pressão e de injeção, que tradicionalmente as lojas disponibilizavam, oferece também serviços como testes rápidos de tireoide e glicemia, entre outros.

Na avaliação do presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel, “premiações como estas, especialmente quando a marca está renascendo para o mercado como a nossa, dá ainda mais forças para continuarmos”. Nesse espírito, o dirigente aposta no incremento nas linhas de doces e chocolates, além da ampliação da fábrica em Arroio do Meio com investimento de mais de R$ 100 milhões na expansão da sua capacidade produtiva.

Outra gaúcha do setor de alimentação, a Fruki, também tem projeta aumento de produção a partir de 2023 com a construção de uma nova fábrica em Paverama, no Vale do Taquari. Segundo a diretora presidente da fabricante de bebidas, Aline Eggers Bagatimi, ter o seu lugar cativo no coração dos gaúchos, superando multinacionais, mostra a forte conexão que a empresa tem com os seus consumidores. “Esse carinho especial se reflete em pesquisas como esta. Temos uma história muito sólida e de confiança”, destaca.

Entre as organizações de fora do Estado que conquistaram o público do sul do País, a Suvinil figura nas listas de mais lembrados e de preferidos no Rio Grande do Sul. A Trade de Marketing Regional da marca, Gabriela Souza, relaciona este sucesso ao incansável trabalho realizado com a sua equipe comercial, lojistas, expositores e, especialmente, na capacitação de pintores.

O sócio da PwC Brasil, Rafael Biedermann, acredita que este evento é um termômetro para saber se a marca tem feito um bom trabalho e serve como referência para desenhar ações e continuar conquistando clientes. “No nosso caso, trata-se de um trabalho de toda uma equipe que viaja o interior todo para conversar com as pessoas de perto e entender sobre os seus problemas complexos”, observa.

Entidades representativas acreditam que a distinção potencializa a credibilidade de suas ações. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Antônio Longo, afirma que “figurar nas listas de premiados mostra que se fez mais do que a média e superaram a concorrência”. Para a presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Victoria Jardim, o fato de este evento estar há 25 anos no calendário empresarial mostra exatamente quem faz a cidade e o Estado progredirem. O presidente do Sindilojas- RS, Arcione Piva, destacou a importância do momento para os agraciados: “Os melhores do Estado estão aqui, essa é uma das maiores consagrações que uma empresa pode ter”.