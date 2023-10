Turismo de negócios impulsiona a Serra; desafio é ampliar e manter eventos

Mercopar, em Caxias do Sul, encerrou em outubro a sua 32ª edição com números recordes O lugar para a maior feira de inovação industrial da América Latina não poderia ser outro. A. Foram 39,5 mil visitantes e R$ 563 milhões em novos negócios, 31% a mais do que no ano passado.

painelistas que participaram de debate do Mapa Econômico do RS reunindo lideranças regionais A preocupação em valorizar ainda mais os eventos, permitindo que cresçam, ao mesmo tempo que se mantenham sendo realizados na Serra Gaúcha, foi uma das falas convergentes entre, realizado pelo Jornal do Comércio no dia 24 de outubro,na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul.

Potencializar o turismo relacionado aos negócios, feiras e eventos é o mais novo nicho que ganha corpo na Serra. Conforme o Observatório do Turismo estadual, 74% dos visitantes de eventos no Rio Grande do Sul relatam a vontade de estender sua estadia para conhecer o local e as suas atrações. O desafio, como indica a executiva da Embratur, Vanize Schuler, é garantir que os eventos estejam aqui com as melhores condições, ao avaliar a cidade que tem o segundo maior polo metalmecânico do Brasil.

“Este turista vem para a cidade por uma escolha, disposto a consumir o que Caxias tem a oferecer. A oportunidade que este turismo de negócios, B2B, apresenta, tem sido negligenciada diariamente. A cidade tem um aeroporto, infraestrutura, rede hoteleira, gastronomia e um calendário de eventos bem consolidado, mas precisa considerar com carinho ter um centro de eventos moderno. O turismo de negócios não só impulsiona a economia local, como também promove a troca de conhecimento e experiências”, disse, durante em palestra em Caxias do Sul neste ano.

Com eventos como a Festa da Uva e a Mercopar consolidados no calendário, de acordo com a prefeitura de Caxias do Sul, o município conta hoje com 3,2 mil leitos na rede hoteleira, e o turismo de negócios movimenta em torno de 80% do setor.

“Faz parte da nossa estratégia para potencializarmos ao máximo o turismo de negócios, agregar a nossa cultura, gastronomia e os vinhos para este turista que vem à cidade em um evento. Temos trabalhado forte na qualificação, por exemplo, dos serviços de turismo no interior do município”, aponta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Élvio Gianni.

Em 2022, o município recebeu o recorde de 1,7 milhão de visitantes A referência de como aproveitar melhor essa oportunidade vem do município com o segundo maior VAB Industrial e de Serviços da região. Com eventos como a Expobento, a Movelsul, Fiemma e Fimma, Bento Gonçalves agrega ainda o potencial dos vinhedos aos seus roteiros.. De acordo com Tarcísio Michelon, somente entre os três hotéis de Bento Gonçalves e um em Garibaldi, o Dall’Onder já tem o turismo de negócios e eventos como 40% das suas receitas.

Michelon é um dos líderes e entusiastas no projeto de qualificar a área da Fundação Parque de Eventos de Bento Gonçalves, Inclusive, com o projeto orçado em R$ 10 milhões para que o local tenha um centro de convenções climatizado e moderno para quatro mil pessoas.

“Estamos falando de uma área com 58 mil metros quadrados construídos. No último ano, recebemos empresários europeus aqui, durante o inverno, com zero grau, e fomos muito criticados porque não temos o básico para um evento de grande porte, que é a climatização. Temos muito potencial para o turismo de negócios, mas temos que evoluir”, aponta o empresário.

O Observatório do Turismo mapeou, no final do ano passado, 55 centros de convenções no Estado em condições para receber eventos de médio e grande porte. São oito na chamada região da Uva e do Vinho, três na região das Hortênsias e dois no Vale do Paranhana.

De acordo com Michelon, trata-se de mais uma etapa de evolução no movimento liderado por ele no começo dos anos 1980, quando retomou o potencial turístico da Serra, reduzido com a construção da freeway, no Litoral. Na época, lembra o empresário, havia apenas três hotéis, oito vinícolas e 30 restaurantes em Bento Gonçalves, com um calendário de apenas cinco eventos no ano.

“Foi uma transformação cultural que construímos. Hoje, são 40 atrações com uma cadeia formada por 52 hotéis, 80 vinícolas qualificadas e reconhecidas internacionalmente e 330 restaurantes”, valoriza.