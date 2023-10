O que disseram lideranças regionais no painel Mapa Econômico do RS

Cerca de 100 lideranças regionais de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Nova Petrópolis e Farroupilha participaram do painel Mapa Econômico do RS, que debateu "Oportunidades e desafios para o desenvolvimento econômico das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e Caí". Veja o que disseram alguns dos participantes do debate.

“A Serra Gaúcha é uma das regiões mais inovadoras do Brasil, nos últimos 10 anos, repassamos mais de R$ 2 bilhões nesta região, em ações que fortalecem a nossa prioridade em investir na inovação. Hoje, o BRDE é o maior operador de recursos do Finep no País.”

José Rafael Wojtowicz, gerente do Escritório de Caxias do Sul do BRDE

"Eventos como esse reforçam a importância de não se pensar mais individualmente, como cidade, mas cada vez mais como uma região que busca soluções em conjunto. No nosso caso, o turismo é o carro-chefe, e está diretamente relacionado ao sucesso de outros setores da economia da região. As vivências dos setores produtivos também são importante para levarmos experiências para o setor público." Jorge Darlei Wolf, prefeito de Nova Petrópolis

Luia Barbacovi

Fran Berti/Divulgação/JC

"Há uma interdependência entre os setores econômicos de toda a Serra, porque os desafios e as necessidades são comuns. Eventos como este ajudam todos a aproveitarem as oportunidades que surgem desses desafios. A questão da infraestrutura, por exemplo, que desafia a indústria, compromete também o turismo, que é o nosso forte. Hoje, no Rio Grande do Sul, o turismo representa em torno de 4% da economia. Em regiões com turismo desenvolvido, chega-se a 15%. Temos ainda muito espaço a crescer." Luia Barbacovi, vice-prefeito de Gramado

"É uma oportunidade importante para a Serra conectar com o restante do Estado. É o momento, por exemplo, de união de todos os setores para superarmos os gargalos de infraestrutura e logística que historicamente prejudicam a nossa região. O novo aeroporto em Caxias, um novo porto no Litoral Norte, são ativos necessários e que nunca estiveram tão próximos." Celestino Loro, presidente da CIC Caxias do Sul

Alexandre Stroher

TÂNIA MEINERZ/JC

"A conexão entre os atores da economia é fundamental para que a inovação tenha um ambiente favorável. Ela só funciona com conexão e colaboração. A Serra é exemplar não apenas nessa conexão, mas na qualificação de pessoas e talentos para promoverem a inovação." Alexandre Stroher, diretor de inovação da Ulbra

Taís Venz

TÂNIA MEINERZ/JC

"É sempre importante participarmos e observarmos para onde vai a economia da região, e o que os empreendedores locais estão projetando para o futuro. Hoje, cada vez mais a exigência das empresas é por jovens comprometidos com os propósitos das empresas e com o crescimento e qualificação permanente. Nosso papel é o de construir esse caminho entre o jovem e a empresa, e temos conseguido um índice de absorção acima de 80% entre estagiários que permanecem nas empresas da Serra após o estágio." Taís Venz, gerente regional de Caxias do CIEE-RS

Rossano Boff

TÂNIA MEINERZ/JC

"Discutirmos as oportunidades e desafios para a economia da região é muito bom para balizarmos as ações do nosso segmento. O nosso varejo sempre aquece junto com a indústria. Estamos em busca de notícias positivas para o desenvolvimento." Rossano Boff, presidente do Sindilojas Caxias do Sul

Pedro Aloise

TÂNIA MEINERZ/JC

"A iniciativa do Jornal do Comércio é fantástica, porque ao longo dos anos o Estado perdeu protagonismo. Para voltarmos a ter competitividade, com a economia nos trilhos, agir em conjunto é muito importante. Discussões como essa ajudam muito a observar que há muito espaço para crescer." Pedro Aloise, representante do Conselho Diretor do MobiCaxias (Mobilização por Caxias do Sul)

Emiliano Castaman

TÂNIA MEINERZ/JC

"Historicamente, o que acontece aqui na Serra repercute no Estado inteiro. Estamos em uma região onde há muitas feiras, eventos e o debate sobre o futuro é sempre muito importante. É importante sabermos o papel das pessoas nesse processo. Quanto mais tecnologia temos, mais o fator humano faz a diferença." Emiliano Castaman, diretor da Casa Di Paolo

"Estamos em uma época conturbada em todo o mundo. Pensarmos o futuro com informações corretas é fundamental para a tomada de decisões. Entender os cenários é muito relevante, e discussões como essa promovem justamente este entendimento." Tarciano Cardoso, diretor de economia do CIC Caxias do Sul

César Anderle

TÂNIA MEINERZ/JC

"O futuro depende da conexão de pessoas e ideias. Sempre que conversamos mais, como nessa oportunidade, estamos no caminho de convergir em ideias para o progresso da região. Quando compreendemos que temas como a logística ou o turismo dependem de conexão entre os setores para a busca de soluções, o nosso potencial aumenta." César Anderle, vice presidente regional da Serra da Federasul