Presidente da Atitus defende busca de consenso por demandas do Norte do RS

Reter talentos em um Estado economicamente viável e com infraestrutura adequada aos desafios futuros só será possível com diálogo e formação de consensos. É desta forma que o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari, projeta um cenário de oportunidades no Rio Grande do Sul.

"No último Censo, ficou demonstrado que 290 municípios gaúchos tiveram redução na população. Nosso Estado hoje não tem escolas entre as 100 melhores na educação básica do País. Em 40 anos, não tivemos condição de ter equilíbrio fiscal, e isso inviabiliza investimentos. Ao mesmo tempo, nunca conseguimos chegar a um consenso de uma agenda de prioridades estruturais para o desenvolvimento do Estado. O jovem, formado em excelentes universidades daqui, responde a tudo isso indo embora. É o que tem acontecido nos últimos 10 anos", avaliou.

Passo Fundo, assim como Erechim, são polos regionais que, contrariando a tendência, tiveram crescimento populacional nos últimos anos. "Irá demandar ainda mais infraestrutura e competitividade. Historicamente, o Rio Grande do Sul concentrou tudo em Porto Alegre e região. Descentralizar investimentos e infraestrutura só será possível quando Erechim, Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo, Panambi unirem-se para definir agendas prioritárias e coletivas."