Parque tecnológico é vitrine para Viamão

Desde que assumiu o campus deixado pela PUCRS, no final do ano passado, na Estrada Tapir Rocha, em Viamão, o IFRS Tecnoparque - parque tecnológico que tem o Instituto Federal à frente - já teve produzidos a partir das instalações do Tecna, um centro de referência audiovisual e de economia criativa, dois longas-metragens, dois documentários e uma série está em produção.

O novo parque tecnológico, adquirido pelo Ministério da Educação (MEC) no ano passado, é um dos elencados no Book de Oportunidades em Inovação recentemente lançado pelo Invest RS e ganha contornos de porta de entrada para a imagem de "Terra de Oportunidades" na Região Metropolitana que Viamão avança para consolidar.

"Ainda sob a gestão da PUCRS, o parque era referência em audiovisual e economia criativa. Nós manteremos e ampliaremos este potencial, mas estamos organizando o polo para que ele se expanda também em outras áreas do conhecimento e do desenvolvimento para Viamão, como, por exemplo, a área de bioinsumos e sustentabilidade, que é a especialidade do nosso campus do IFRS na cidade", explica o coordenador de inovação do IFRS Viamão, Nilson Varella.

Um dos diferenciais deste novo parque tecnológico está na possibilidade de formação de talentos antes mesmo da fase de graduação. Entre os planos do instituto está a integração do Tecnoparque com os 19 campi do IFRS no Estado. No audiovisual, por exemplo, já há a integração dos estudantes do campus de Alvorada com as empresas que atuam e desenvolvem pesquisa no polo. Esta é a especialidade da instituição no município vizinho. Movimentos semelhantes devem acontecer em relação aos bioinsumos, inclusive com empresas do ramo da saúde já instaladas no IFRS Tecnoparque, à metalmecânica para o agro, à robótica e à pedagogia.

Metade dos estudantes do IFRS são do nível médio técnico. A instituição conta também com graduação, em um sistema de verticalização integrada entre os dois níveis de ensino, que agora ganharam o reforço do Tecnoparque.

"Será um polo que reforçará a formação acadêmica e, desde muito jovens, os nossos estudantes terão a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras e, quem sabe, novos negócios e linhas de pesquisa. O IFRS ganha muita relevância a partir deste projeto", aponta Varella.

Esta também é a aposta do poder público local. As instalações da Prefeitura serão transferidas para o campus, inclusive com a integração para o desenvolvimento de soluções tecnológicas à gestão. Atualmente, o espaço do campus é dividido entre o campus do IFRS, com seis mil hectares, a futura instalação da Prefeitura, com outros quatro mil hectares, e, entre o parque tecnológico e o Tecna, são oito mil hectares já ocupados. Com 14 empresas já residentes, o Tecnoparque oferece cinco mil hectares para novas instalações.