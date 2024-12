Acesso a saneamento transformará o Rio Grande do Sul, diz presidente da Corsan

"Não há desenvolvimento possível sem garantia de saneamento". Com esta frase, a presidente da Corsan, Samanta Takimi, abriu a sua participação na quinta edição do painel do Mapa Econômico do RS. E se o desafio é enorme - somente 35% da população gaúcha tem acesso a esgoto tratado, 20% em áreas atendidas pela Corsan -, a oportunidade para investimentos em infraestrutura na região também foi multiplicada a partir da catástrofe provocada pelas cheias de maio. Segundo a presidente, nós último um ano e meio, a companhia, recém-privatizada, já investiu R$ 2,5 bilhões no Estado.

Nos primeiros nove meses deste ano, somente em obras estruturais para tratamento e ampliação de redes entre as regiões retratadas neste quinto evento do Mapa Econômico, foram investidos e anunciados mais de R$ 600 milhões.

"Estamos diante de uma grande oportunidade, que impacta sobre todos os demais setores econômicos, como um ativo importante do Estado. Vamos crescer como empresa, mas engrandecer todo o Estado. Onde há saneamento, há desenvolvimento. Somente com os investimentos previstos para universalizar o acesso são 60 mil empregos gerados", diz a presidente.

A perspectiva é de chegar a R$ 15 bilhões em investimentos até 2033. Uma conta que também encara alguns desafios. Com cinco eventos climáticos desde 2023, o mais grave em maio, boa parte dos projetos de engenharia da Corsan precisaram ser revistos.

O principal desafio, no entanto, Samanta acredita que seja coletivo."O trabalho educacional da população, paralelamente aos investimentos estruturais, é muito importante. Nos próximos anos, essa mudança no saneamento, na prática, representará obras no portão das casas das pessoas. Eles precisam estar conscientes dá importância de estarem ligadas à rede de esgoto", resume a dirigente.