Gravataí se destaca no mercado de pães no Estado

Sabe aquele cheirinho de pão ou massa no forno? Bom, se você é morador da Rua Nutrella, no bairro Novo Mundo, em Gravataí, certamente este é um cheiro familiar na sua casa. Em um intervalo de apenas 250 metros, três dos principais fabricantes de pães e massas do Rio Grande do Sul, que figuram entre os preferidos no mercado da Região Sul, têm suas produções concentradas ali.

"A proximidade com Porto Alegre e com rodovias importantes é um diferencial, especialmente para garantirmos a logística no nosso segmento. Só no Brasil, temos duas mil rotas logísticas e 19 centros de distribuição. Sabemos que o pão fresquinho conforta o dia, por isso, uma logística eficiente faz toda a diferença", diz o diretor nacional de vendas da Bimbo no Brasil, Patrick Medeiros.

A multinacional, que, conforme o levantamento Nielsen/Super Varejo, é a segunda na preferência do consumidor na Região Sul e primeira no Brasil em pães, desde 2008 opera a histórica fábrica Nutrella - que dá nome à rua, hoje, ligada diretamente à Freeway, em Gravataí -, que deu início à sua produção de pães de forma ainda na década de 1950.

Com mais de 300 funcionários, a Bimbo hoje produz 120 mil pães e 96 mil pacotes de bisnagas diariamente na sua unidade de Gravataí. Entre as diversas linhas de pães produzidos na fábrica, Medeiros reforça a tradição herdada da Nutrella, e que é mantida pela Bimbo.

"A Nutrella é a nossa marca de pães especiais. Foi a primeira empresa gaúcha a criar segmentos de mercado com pães integrais e light. E, desde que assumimos a operação, há 15 anos, a marca é pioneira e ainda única no Brasil a ter o rótulo limpo, que significa um pão com todos os ingredientes conhecidos pelo consumidor, e sem aditivos químicos e conservantes artificiais. É um diferencial de mercado que nos orgulha muito", comenta o diretor.

A fábrica fica na altura do número 1.400. Basta caminhar alguns passos, e você estará na fábrica da Marsala, onde são produzidas há 20 anos massas frescas e pães recheados, como o pão de alho. Do outro lado da rua, estão as Massas Romena que, segundo o ranking da Super Varejo, é a quinta mais vendida entre as massas refrigeradas para pizzas e, no Rio Grande do Sul, lidera o segmento de massas para pastel.

Em comum, as duas empresas tiveram mudanças depois de serem criadas no município vizinho de Cachoeirinha: "Era uma oportunidade na época, porque os terrenos na altura da Rua Nutrella, antes da ligação que hoje existe com a Freeway, ficavam ao lado da rodovia, mas como se estivessem isolados, então, o preço era mais acessível e a área para expansão bastante favorável", conta o diretor administrativo da empresa, André Luiz da Rosa.

Da primeira fábrica, ainda em Cachoeirinha, com 100 m2, na década de 1980, desde 2007 a Romena ocupa uma área de 18 mil m2, com 8 mil de área construída, e uma capacidade produtiva que chega a 500 toneladas de massas por mês. "A massa de pastel tem um mercado muito consolidado e tradicional no RS, por isso, é o nosso carro-chefe, mas hoje temos um portfólio com mais de 40 produtos que chegam a todo o Estado e Santa Catarina", comenta o diretor.

Durante a pandemia, a empresa, que emprega, entre funcionários diretos e indiretos, 240 pessoas, viveu um boom do consumo, ultrapassando a marca de 20% de crescimento no mercado. Para este ano, são esperados outros 15% de crescimento no faturamento. As massas recheadas estão no radar para o aumento de oferta de produtos nos supermercados. A Romena também opera centros de distribuição em Caxias do Sul, Blumenau e Chapecó. E o plano, para os próximos anos, é expandir. "Já adquirimos uma área vizinha."

Produção de alimentos resultou em R$ 32 milhões em ICMS