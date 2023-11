Obra no Viaduto da Scharlau deve desafogar trânsito no Vale do Sinos em 2024

A Região Metropolitana de Porto Alegre tem vários gargalos viários que poderão ter solução nos próximos anos. De acordo com a concessionária CCR Viasul, estão previstas para 2031 obras para implantação da quarta faixa na freeway e, seguindo a tendência da importância do setor logístico na Região Metropolitana, a concessionária informa que, desde 2021, cinco novos acessos à rodovia federal foram criados e os viadutos tiveram a altura adequada para 5,5 metros.

Em outra frente, a CCR Viasul tem previstas para iniciar em 2034 as obras para a duplicação do trecho de 60 quilômetros entre Tabaí e Canoas, o último a receber melhorias na rodovia que liga a Região Metropolitana até o Norte do Estado. A concessionária classifica essas obras como uma adequação do trecho multivias da BR-386. Isso porque já há duas pistas em ambos os sentidos, no entanto, não há, por exemplo, um canteiro central, acostamento ou vias marginais, retornos e acessos.

Com investimentos federais, está prestes a ser superado – ou amenizado – outro histórico gargalo logístico na região, na BR-116, com as obras de quatro novas pontes sobre o Rio dos Sinos, iniciadas em 2021, e o trecho do Viaduto da Scharlau, no entroncamento com a ERS-240, que deve ter obras finalizadas no começo de 2024, segundo o Dnit. Com a criação de terceira faixa no trecho do Vale do Sinos da rodovia federal, serão eliminados os semáforos.

Também são esperadas para serem entregues em 2024 dois trechos de alargamento de pista da rodovia em Canoas, e no final do próximo ano, finalmente a ligação entre Guaíba e Pelotas deve estar finalizada.

A estimativa é de que entre o Vale do Sinos e o trecho sul da BR-116, até Jaguarão, 50% da economia gaúcha flui.

Entre as boas perspectivas para desafogar os limites para a logística na região há ainda a operação ampliada do terminal de cargas do Aeroporto Salgado Filho, desde 2021. Em todo o ano passado, a Fraport informou que 26,7 mil toneladas foram transportadas entre cargas e descargas em Porto Alegre.