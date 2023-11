Envelhecimento da população e boa estrutura atraem investimentos em saúde

A excelência em saúde não é uma coincidência. Levantamento do instituto Urbia System, de 2019, apontava Porto Alegre como a segunda melhor cidade da Região Sul para se investir em saúde. Dois aspectos preponderam para a atração de novos investimentos nesta área: o perfil populacional gaúcho e os dados epidemiológicos locais.

“A população está envelhecendo. O nosso serviço tem a preocupação de garantir que esse envelhecimento seja com qualidade de vida. O mercado está demandando este investimento, aliando tecnologia com cuidado humanizado. Aqui em Porto Alegre, o paciente que vem encontra a mesma qualidade em saúde de São Paulo com um custo três vezes menor”, diz o sócio fundador do Grupo São Pietro, Daniel Giaccheri.

O grupo gaúcho é especialista em urologia e oftalmologia. Entre clínicas e parcerias com hospitais, são 80 mil atendimentos por mês. Desde volume, 40% acontecem no tradicional Hospital Banco de Olhos, que teve a gestão assumida pelo Grupo São Pietro neste ano.

“Recebemos pessoas do Brasil inteiro para fazer cirurgias pela referência de qualidade que é o atendimento do Banco de Olhos. É, por exemplo, uma das 10 melhores residências médicas do País”, aponta Giaccheri.

O hospital passa por transformações que vão da fachada do prédio a novas tecnologias cirúrgicas, e o grupo mantém ainda um serviço único no Brasil, com um centro de reabilitação para pessoas que perderam a visão. “Cada vez mais investidores estão dispostos a aportar recursos em saúde para grupos que atuam no nosso Estado”, avalia o gestor.

O grupo já opera sete clínicas e pretende, nos próximos dois anos, investir em outras oito entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte. Entre os recentes aportes está, por exemplo, a criação de um senior living, com entrega prevista para janeiro, no bairro Três Figueiras.

Dados do último Censo mostram que 19 das 20 cidades com as populações mais velhas estão no Rio Grande do Sul. No Estado, a idade mediana da população ano passado foi de 38 anos, a mais elevada do País, e também a maior taxa de envelhecimento brasileira, com 80 idosos acima de 65 anos para cada 100 crianças.

“A população gaúcha tem uma realidade epidemiológica muito semelhante à das sociedades mais desenvolvidas, com problemas cardiológicos e de câncer respondendo por mais de 50% das mortes. Nos próximos dez anos, o câncer vai se tornar a principal causa dessas mortes. Aliado a isso, ou como consequência disso, os recursos humanos na área da saúde são privilegiados em Porto Alegre. A pesquisa em oncologia no Rio Grande do Sul é líder no Brasil”, diz o coordenador de Pesquisas Clínicas e uma das lideranças do Grupo Oncoclínicas no Rio Grande do Sul, Carlos Barrios.

Desde 2017 o grupo, que tem 133 unidades em 35 cidades brasileiras, mantém uma parceria com o Hospital São Lucas, e o planejamento é, nos próximos anos, estabelecer na estrutura da Pucrs um dos principais centros de tratamento e pesquisa em câncer no Brasil.

“Há potencial para tornarmos Porto Alegre um polo regional internacional no atendimento oncológico, atraindo pacientes da Argentina, Uruguai e Paraguai, por exemplo”, explica Barrios.

A ideia é que Porto Alegre se torne um de oito capitais com centros de tratamento de câncer de excelência. Hoje, o Grupo Oncoclínicas está presente em nove unidades no Rio Grande do Sul, com um corpo de quase 400 médicos e uma média de quase 10 mil infusões em tratamentos de câncer por mês no Estado.

“A definição de um hospital dentro de uma universidade para levarmos adiante esse projeto arrojado não foi à toa. A pesquisa, aliada à tecnologia e à qualidade dos profissionais, faz toda a diferença”, aponta Barrios.