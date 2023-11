Ações de sustentabilidade devem estar no centro dos debates, diz vice-presidente do BRDE

"É impossível debatermos o futuro do Estado ou do País sem levarmos em consideração as mudanças climáticas. Eventos extremos, como estamos vivendo aqui, menos de dois meses depois da tagédia no Vale do Taquari não são isolados e tendem a se repetir. É algo que precisa estar no centro de qualquer debate".

Foi com esta declaração, ao prestar solidariedade às vítimas de mais uma enxurrada no Rio Grande do Sul que o vice-presidente e diretor de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior, abriu a sua participação no painel Oportunidades e Desafios para a Economia nas regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Litoral e Centro-Sul do Estado, promovido pelo Jornal do Comércio, como parte do projeto Mapa Econômico do RS, no final da manhã de segunda-feira, 20 de novembro, na Fiergs.

Para o dirigente, há temos sobre os efeitos futuros à economia gaúcha provocados pelas mudanças climáticas. Evitar efeitos catastróficos, salienta Vieira, dependerá do rumo a seguir. No atendimento aos atingidos pelas cheias - boa parte deles, novamente prejudicados -, Ranolfo Vieira Júnior reforçou a abertura de créditos especiais e condções favoráveis para amortização de dívidas. Além do avanço no diálogo junto ao BNDES para a abertura de créditos específicos para a reconstrução da economia nas regiões mais atingidas.

"Nós somos um banco verde, sustentável. E cada vez mais parceiros de atividades que promovam tecnologias mais limpas, inovações sustentáveis. Já é um pilar dos nossos financiamentos e tende a ser algo cada vez mais valorizado. Vai fazer a diferença investirmos em atividades e projetos que contemplem a reversão do quadro que agora tem nos preocupado muito", aponta.

Nos últimos 10 anos, o BRDE aportou R$ 9,9 bilhões em investimentos no Estado. Os 62 municípios das regiões retratadas nesta que é a quinta etapa do Mapa Econômico do RS, foram destino de quase R$ 1,5 bilhão (15% dos investimentos).