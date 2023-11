O que disseram as lideranças que participaram do Mapa Econômico do RS

"Estamos atentos ao que acontece na economia gaúcha, e essa é uma oportunidade de termos uma visão do cenário do Estado. Nosso trabalho tem sido o de valorizar a economia gaúcha do ponto de vista internacional. É uma das nossas missões abrir a economia do Estado para o exterior, especialmente a Itália. Então, discutir os rumos dessa economia é fundamental."

Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália em Porto Alegre

"Discutir o momento que vivemos no Estado é uma chave para o futuro. Temos que conhecer a realidade para projetar as soluções. E neste aspecto, a pesquisa tem papel muito muito importante. Todo o investimento em novas tecnologias e sustentabilidade, por exemplo, é resultado da pesquisa. Quando o Jornal do Comércio fornece informações como o Mapa Econômico do RS e possibilita essa troca, a pesquisa ganha ferramentas fundamentais."

Pedro Gilberto Gomes, presidente do Conselho Superior da Fapergs

"É importantes ouvirmos as lideranças e o momento que cada setor da economia está vivendo. O mundo inteiro vive um tempo de retomada. Ouvirmos todos os envolvidos, como é possível em um evento como este painel, nos aponta alguns rumos que o Estado precisa seguir neste contexto."

Everton Büttenbender, vice-presidente do Sindiatacadistas-RS

"Trocar ideias pensando no futuro do Estado nos faz clarear o cenário que estamos vivendo e os caminhos que o futuro nos aponta. O comércio e os serviços, por exemplo, são vocações em Porto Alegre. Mas o setor precisa dessa troca para entender como se posicionar nessa nova realidade."

Norton Lenhardt, conselheiro da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

"Faz muito tempo que o Rio Grande do Sul precisa definir os rumos a tomar. O Jornal do Comércio cria essa possibilidade com o Mapa Econômico. Importante, inclusive, para os governantes vislumbrarem soluções a partir do que o Mapa aponta e as forças produtivas indicam."

Francisco Schmidt, gerente executivo da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas)

"É sempre uma grande oportunidade quando conseguimos discutir a economia. Há muitos pontos que o Estado precisa debater para evoluir, sob o ponto de vista econômico, para garantirmos um futuro de maior atração de investimentos. O Mapa Econômico cria esse espaço que precisa ser muito valorizado por todos os agentes da sociedade."

Juliano Abadia, vice presidente do Conselho Regional de Contabilidade

"O Jornal do Comércio acaba de fazer uma extraordinária varredura do Estado. Em economia, temos um grande problema, porque ela é dinâmica e a nossa literatura, a disponibilidade de dados, ainda é pobre e defasada. O Mapa Econômico preenche uma lacuna importante para discutirmos os rumos do Estado."

Moacyr Schukster, presidente do Secovi-RS

"Discussões como essa são importantes para podermos juntar forças. A universidade tem um compromisso com essa entrega à sociedade gaúcha. Um bom exemplo é o que temos hoje no ecossistema de inovação, onde se promovem soluções de desenvolvimento justamente a partir da colaboração e da troca constante."

Solimar Amaro, diretor de relações institucionais da Reitoria da Pucrs

"É vital a importância de um evento como este promovido pelo Jornal do Comércio. Essa troca entre todos os setores econômicos e sociais nos ajuda a sentirmos as dores de cada um e construirmos soluções coletivas."

Ronaldo Sielichow, presidente da cooperativa Sicredi União Metropolitana

"O Jornal do Comércio é protagonista de um debate público sobre o futuro do Estado. E o futuro depende das decisões que tomamos no presente. O que o Mapa Econômico faz é uma excelente provocação a nós que estamos no poder público. Precisamos cada vez mais sermos provocados por iniciativas como essa."

Tânia Moreira, secretária estadual de Comunicação