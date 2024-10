Painel analisa potenciais de Santa Maria e região

O painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio na noite de quinta-feira, 17 de outubro, em Santa Maria, jogou luzes sobre um desejo das lideranças da cidade: virar um hub logístico do Estado, aproveitando a localização estratégica. Esta foi a quarta edição de 2024 do Mapa, projeto que está em sua segunda temporada. O painel ocorreu no LabCriativo, no Mercado Público da Vila Belga.

Na maior cidade da Região Central, foram palestrantes o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch; o presidente do Sindilojas Santa Maria e vice-presidente de varejo da Fecomércio-RS, Ademir da Costa; e o empresário e advogado Ricardo Jobim, sócio do escritório Jobim Advogados Associados e de outras empresas da região. O trio abordou as oportunidades e desafios para o desenvolvimento econômico das Regiões Central, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro.

Schuch foi o primeiro a tocar no assunto da importância das conexões. "Santa Maria tem que ser um hub logístico. Nosso Estado não vai se desenvolver nunca se não aproveitarmos as hidrovias. Não falta água em nosso Estado, mas usamos muito mal. Nossos rios não são utilizados", disse. "Ligar aeroporto, rodovia, ferrovia e hidrovia é desenvolvimento", reforçou.

Em seguida, Ademir da Costa complementou a fala, citando a localização estratégica e a ligação com três rodovias federais. "O Estado do Rio Grande do Sul depende de Porto Alegre e Região Metropolitana, pois todo centro logístico está lá. Para nossa surpresa, a revisão de contrato feita pela Fraport demonstra que vamos apanhar novamente. Parece que as portas estão se fechando para ter aeroporto civil em Santa Maria", lamentou o dirigente, lembrando que os voos emergenciais que estavam ocorrendo na cidade devem diminuir com o retorno do Salgado Filho nesta segunda-feira.

Jobim fez uma fala mais crítica às lideranças, pedindo uma mentalidade de mais união. "Sou santa-mariense, posso falar da minha cidade. Estamos distantes do eixo produtivo do Estado, que passa por Passo Fundo, circula Santa Rosa, sobe em direção à Serra, Vale do Sinos e à Capital. Temos uma distância geográfica que é prejudicial e participação política muito acanhada nas questões estaduais", opinou. Tanto Jobim quanto Schuch citaram a ideia de que Santa Maria é uma "terra de arbustos, que não deixa ninguém crescer".

Entre as soluções mencionadas para fazer a região se desenvolver estão a aposta no turismo religioso e da Quarta Colônia; mais diálogo entre empresariado, entidades e políticos; senso de pertencimento e investimentos em inovação.

O debate foi mediado por Guilherme Kolling, editor-chefe do JC, que citou assuntos convergentes com as edições anteriores do Mapa Econômico, em outras cidades, como a demanda por aeroporto regional e outras obras de infraestrutura.

O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, abriu o evento e salientou que Santa Maria é estratégica para o RS. "É referência por suas universidades e centro tecnológico." O presidente do JC ainda fez referência à retomada econômica após as enchentes. "Ao mesmo tempo em que manifestamos nossa solidariedade às pessoas afetadas, estamos trabalhando para divulgar iniciativas que sirvam de exemplo para olhar para frente", sublinhou.

A presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Nanci Walter, destacou o potencial das engenharias para contribuir com o desenvolvimento e a retomada econômica da Região Central. Ela afirmou ainda que é necessário reter talentos e buscar um modelo de Estado, e não de governo, para planejar o crescimento. "Todos queremos ver a transformação através da economia", ponderou.