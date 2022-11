A Prefeitura Municipal de Taquari, por meio das secretarias de Saúde e Educação, está realizando consultas em neurologia pediátrica para alunos da rede municipal de ensino.

As consultas são realizadas através do convênio Ciscaí, em Montenegro, com o neuropediatra Claudio Krebs. Os encaminhamentos são feitos pelas psicólogas da rede municipal de ensino, e iniciaram no dia 7 de novembro. Cerca de 12 crianças já foram atendidas. O transporte é realizado pelo município.

O atendimento do serviço de psicologia escolar foi instituído em 2021. Dando suporte a alunos, familiares e professores da rede municipal de Taquari. Atualmente, 37 crianças e famílias recebem atendimento junto à secretaria municipal de Educação.

Para o prefeito André Brito essa é mais uma conquista para a cidade. "Esse é mais um avanço e investimento que estamos aplicando na Educação de Taquari, que beneficia toda a nossa rede, incluindo as famílias", disse.