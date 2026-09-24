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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:41

Reportagem do Jornal Cidades é finalista em prêmio da Sulgás

Matéria mostra cidades e locais onde estão disponíveis os pontos de recarga para carros elétricos no RS

Matéria mostra cidades e locais onde estão disponíveis os pontos de recarga para carros elétricos no RS

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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João Dienstmann
João Dienstmann Editor
Uma reportagem publicada no Jornal Cidades na edição de 8 de junho, de autoria da repórter Lívia Araújo, é finalista da primeira edição do Prêmio Jornalismo Transição Energética, promovido pela Sulgás. A reportagem aborda a evolução dos eletropostos para recarga de cargos elétricos no Rio Grande do Sul, mapeando os pontos e cidades cujo o serviço está disponível. 
Uma reportagem publicada no Jornal Cidades na edição de 8 de junho, de autoria da repórter Lívia Araújo, é finalista da primeira edição do Prêmio Jornalismo Transição Energética, promovido pela Sulgás. A reportagem aborda a evolução dos eletropostos para recarga de cargos elétricos no Rio Grande do Sul, mapeando os pontos e cidades cujo o serviço está disponível. 
O prêmio reconhece reportagens e produções jornalísticas que contribuem para o debate sobre sustentabilidade, inovação e os desafios do setor no Rio Grande do Sul. As matérias, na categoria profissional, estão distribuídos nas modalidades áudio, texto e vídeo
A matéria completa está disponível aquiA cerimônia de premiação ocorre nesta sexta-feira (25), a partir das 16h, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

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