Prefeitura de Osório inicia operação para pessoas em situação de rua

A prefeitura de Osório, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, iniciou nesta segunda-feira (8) uma ação especial de acolhimento voltada às pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas no município. A iniciativa integra um Plano de Ação que será executado entre os dias 8 de junho e 30 de agosto, com o objetivo de ampliar a proteção social e garantir atendimento humanizado à população em situação de vulnerabilidade.
Como parte das medidas, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) passa a funcionar em turno estendido, de segunda a sexta-feira, até as 19h. Além disso, haverá equipe de plantão nos finais de semana para atendimento de demandas emergenciais. Durante o dia, o Orientador Social do Creas realizará rondas em diferentes pontos da cidade para identificar, orientar e convidar pessoas em situação de rua a acessarem os serviços da rede socioassistencial. Serão oferecidos acolhimento, escuta qualificada, orientações, encaminhamentos e acompanhamento conforme as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.
Nos casos em que a pessoa atendida não desejar retornar à sua cidade de origem ou ao convívio familiar, será orientada a comparecer ao Creas até as 19h para posterior encaminhamento à Comunidade Amor Alfa, instituição parceira do município. No local, os acolhidos terão acesso a banho, alimentação, vestuário e acolhimento institucional. A ação busca fortalecer a rede de proteção social do município, especialmente durante os meses mais frios do ano.
A prefeitura de Osório, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, iniciou nesta segunda-feira (8) uma ação especial de acolhimento voltada às pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas no município. A iniciativa integra um Plano de Ação que será executado entre os dias 8 de junho e 30 de agosto, com o objetivo de ampliar a proteção social e garantir atendimento humanizado à população em situação de vulnerabilidade.
Como parte das medidas, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) passa a funcionar em turno estendido, de segunda a sexta-feira, até as 19h. Além disso, haverá equipe de plantão nos finais de semana para atendimento de demandas emergenciais. Durante o dia, o Orientador Social do Creas realizará rondas em diferentes pontos da cidade para identificar, orientar e convidar pessoas em situação de rua a acessarem os serviços da rede socioassistencial. Serão oferecidos acolhimento, escuta qualificada, orientações, encaminhamentos e acompanhamento conforme as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.
Nos casos em que a pessoa atendida não desejar retornar à sua cidade de origem ou ao convívio familiar, será orientada a comparecer ao Creas até as 19h para posterior encaminhamento à Comunidade Amor Alfa, instituição parceira do município. No local, os acolhidos terão acesso a banho, alimentação, vestuário e acolhimento institucional. A ação busca fortalecer a rede de proteção social do município, especialmente durante os meses mais frios do ano.