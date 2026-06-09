Lajeado tem redução nos indicadores de homicídios

Lajeado registrou um único homicídio doloso entre janeiro e abril de 2026, o menor número para o período em toda a série histórica monitorada na cidade desde 2014. No mesmo intervalo do ano passado foram quatro casos, uma redução de 75%. Os roubos a pedestres caíram de oito para três no comparativo entre os dois anos, queda de 62,5%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e são acompanhados mês a mês pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI-Lajeado).
A trajetória de queda dos indicadores fica mais clara quando se olha para trás. Em 2014, a cidade fechou o ano com 30 homicídios dolosos. Os roubos a pedestres chegaram a 113 registros em 2018. Desde o lançamento do Pacto Lajeado pela Paz, em junho de 2019, esses dois indicadores entraram em queda consistente, e o primeiro quadrimestre de 2026 marca o ponto mais baixo de toda a série.
A base desse resultado é o Pacto Lajeado pela Paz, programa multissetorial criado em 2019, com ações orientadas por metodologias comprovadas de prevenção à violência e de aplicação da lei. A coordenação operacional acontece no GGI, onde Brigada Militar, Polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal e Penal, Corpo de Bombeiros, Instituto-Geral de Perícias, Defesa Civil, Departamento de Trânsito e órgãos do sistema de Justiça se reúnem para analisar os indicadores criminais e definir onde concentrar esforços.
Em paralelo, a prefeitura investiu no fortalecimento das forças de segurança. A cidade implantou o Centro Integrado de Operações e Emergências (CIOE), que funciona 24 horas por dia e garante resposta rápida e atuação coordenada entre as forças. Em 2025, o conjunto dessas ações levou o Pacto Lajeado pela Paz ao primeiro lugar no 7º Prêmio Boas Práticas da Famurs.
Para a prefeita, Gláucia Schumacher, o avanço na segurança sustenta outras conquistas da cidade. “A sensação de segurança é determinante para a qualidade de vida e para tantas outras políticas públicas. Se Lajeado está entre as melhores cidades para se viver no Rio Grande do Sul, é porque escolhemos investir com responsabilidade nas áreas mais sensíveis. Uma cidade segura é uma cidade que vive em paz”, completa a prefeita.
Lajeado registrou um único homicídio doloso entre janeiro e abril de 2026, o menor número para o período em toda a série histórica monitorada na cidade desde 2014. No mesmo intervalo do ano passado foram quatro casos, uma redução de 75%. Os roubos a pedestres caíram de oito para três no comparativo entre os dois anos, queda de 62,5%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e são acompanhados mês a mês pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI-Lajeado).
A trajetória de queda dos indicadores fica mais clara quando se olha para trás. Em 2014, a cidade fechou o ano com 30 homicídios dolosos. Os roubos a pedestres chegaram a 113 registros em 2018. Desde o lançamento do Pacto Lajeado pela Paz, em junho de 2019, esses dois indicadores entraram em queda consistente, e o primeiro quadrimestre de 2026 marca o ponto mais baixo de toda a série.
A base desse resultado é o Pacto Lajeado pela Paz, programa multissetorial criado em 2019, com ações orientadas por metodologias comprovadas de prevenção à violência e de aplicação da lei. A coordenação operacional acontece no GGI, onde Brigada Militar, Polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal e Penal, Corpo de Bombeiros, Instituto-Geral de Perícias, Defesa Civil, Departamento de Trânsito e órgãos do sistema de Justiça se reúnem para analisar os indicadores criminais e definir onde concentrar esforços.
Em paralelo, a prefeitura investiu no fortalecimento das forças de segurança. A cidade implantou o Centro Integrado de Operações e Emergências (CIOE), que funciona 24 horas por dia e garante resposta rápida e atuação coordenada entre as forças. Em 2025, o conjunto dessas ações levou o Pacto Lajeado pela Paz ao primeiro lugar no 7º Prêmio Boas Práticas da Famurs.
Para a prefeita, Gláucia Schumacher, o avanço na segurança sustenta outras conquistas da cidade. “A sensação de segurança é determinante para a qualidade de vida e para tantas outras políticas públicas. Se Lajeado está entre as melhores cidades para se viver no Rio Grande do Sul, é porque escolhemos investir com responsabilidade nas áreas mais sensíveis. Uma cidade segura é uma cidade que vive em paz”, completa a prefeita.