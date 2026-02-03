Quarta ponte para ligação entre comunidades de Arroio do Meio está em construção

A quarta ponte viabilizada com recursos do governo federal, por meio da Defesa Civil está em execução no município do Arroio do Meio. A estrutura está sendo construída sobre o Arroio Grande, no distrito de mesmo nome, na altura da família Bruxel, ampliando a mobilidade da comunidade local.

A obra avançou com a concretagem das cabeceiras, etapa fundamental para a sustentação da ponte. A importância do investimento para a reconstrução da infraestrutura após o evento climático de 2024 e a melhoria das condições de trafegabilidade no distrito.

Integrando as obras de reconstrução, o município irá receber um conjunto de seis pontes viabilizadas pela Defesa Civil Nacional. Três já estão concluídas, duas inclusive já inauguradas, e as duas restantes serão iniciadas em sequência, após o término da obra em execução.