Rio Grande lança alerta por circulação de vírus respiratórios

A Secretaria de Saúde de Rio Grande emitiu um aleta epidemiológico sobre a circulação de vírus respiratórios no município. A medida segue orientação da Organização Pan-Americana da Saúde, que em janeiro alertou para o aumento precoce e intenso da atividade de vírus sazonais, especialmente Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), com reflexos já observados em diversos países.

Em 2025, Rio Grande registrou 34 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com identificação de vírus respiratórios. O pico ocorreu na semana epidemiológica 33. Somente no mês de junho, foram realizadas 848 testagens rápidas e 134 exames por PCR, evidenciando o aumento da circulação desses vírus no período sazonal entre maio e agosto. Embora até o momento não haja aumento significativo de notificações em 2026, a Vigilância em Saúde reforça o alerta preventivo à população.

A síndrome gripal é caracterizada por quadro respiratório agudo com pelo menos dois sintomas, como febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e alterações no olfato ou paladar. Em crianças, considera-se também obstrução nasal. Já em idosos, sinais como confusão mental, sonolência, desmaio e falta de apetite podem indicar agravamento.

Nas UPAs, a testagem rápida é realizada exclusivamente para Covid-19 em casos de síndrome gripal, conforme avaliação médica. Já os casos hospitalizados por SRAG devem realizar exame RT-PCR, que identifica não apenas o coronavírus, mas também Influenza, VSR, Rinovírus e Adenovírus.