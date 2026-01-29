Centro Cultural 25 de Julho, em Erechim, passa por reformas

A prefeitura de Erechim, por meio de recursos repassados pela Defesa Civil Nacional, iniciou o processo de reforma do Centro Cultural 25 de Julho, que foi danificado pelo temporal de granizo ocorrido no município no dia 23 de novembro do ano passado. A obra tem como objetivo reconstruir exclusivamente as partes atingidas, garantindo que o espaço volte a atender o público com segurança e em condições adequadas de uso.

O Centro Cultural 25 de Julho concentra a realização da maioria dos eventos culturais de Erechim, como apresentações artísticas, espetáculos, formaturas e atividades comunitárias, o que torna a recuperação do espaço essencial para a vida cultural da cidade.

Na primeira etapa da reforma, está sendo realizada a substituição completa da cobertura, que sofreu danos significativos com o granizo. O telhado está sendo reconstruído com uma nova estrutura em aluzinco com isolamento térmico e acústico, Em uma segunda etapa, será feita a substituição do forro de gesso, danificado pelas infiltrações provocadas pelos estragos na cobertura. Já na etapa final da obra, está prevista a troca do carpete e a higienização das cadeiras, que também foram atingidas pela entrada de água durante o temporal.

A reforma deverá ocorrer ao longo de todo o primeiro semestre de 2026, assegurando que o prédio esteja em condições plenas de receber novamente o público.