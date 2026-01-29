Ligação entre Nova Petrópolis e o Vale do Caí é retomada

Após quase dois anos de interrupção, a prefeitura de Nova Petrópolis oficializou a reabertura da Estrada de Arroio Paixão. A via, que conecta a região central do município à localidade de Linha Temerária, no Vale do Caí, através da Vila Olinda, estava totalmente bloqueada desde maio de 2024.

A estrada sofreu danos por conta das chuvas, sofrendo deslizamentos que comprometeram sua estrutura. O trecho é, atualmente, a principal alternativa à BR-116 para o escoamento da produção e o deslocamento de moradores em direção ao Vale do Caí.

A liberação do tráfego é resultado de um trabalho técnico minucioso. Inicialmente, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conduziu estudos de viabilidade para garantir que o traçado original pudesse ser mantido com segurança. Com o aval técnico, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos assumiu a execução direta do projeto.

Utilizando mão de obra e maquinário próprios da Secretaria Municipal de Obras, as equipes trabalharam intensamente nas últimas semanas para realizar a limpeza, contenção e nivelamento da via, devolvendo a trafegabilidade ao trecho em tempo recorde após o início das intervenções físicas. "Com o apoio do pessoal da Secretaria de Obras e muito trabalho, às vezes até 12 horas por dia, para que essa obra fosse realizada", disse o secretário de Obras e Serviços Públicos, Clodoir Bohn de Lima.

Para o prefeito, Daniel Carlos Michaelsen, é uma alegria poder iniciar o ano liberando esta estrada para a comunidade. "Prometemos para o Vale do Caí que iríamos abrir até o final de março. Mas como trabalhamos com metas e objetivos, e graças ao empenho e dedicação de muitas pessoas, estamos reabrindo ela ainda em janeiro", disse o prefeito.