Rio Grande abre a safra do camarão em 1º de fevereiro

A Secretaria da Pesca e Aquicultura de Rio Grande está finalizando os preparativos para a abertura oficial da safra do camarão 2026, um dos momentos mais aguardados pelos pescadores e pela comunidade em geral. A cerimônia será realizada no dia 1º de fevereiro, na Orla da Henrique Pancada.

A safra do camarão 2026 segue até o dia 31 de maio, movimentando a economia local e garantindo renda para as famílias que dependem diretamente da pesca artesanal e industrial.