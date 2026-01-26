Taquara realiza obras em galerias pluviais obstruídas

A prefeitura de Taquara segue trabalhando na desobstrução de um canal e de galerias pluviais localizados às margens da ERS-239, com foco na melhoria do escoamento das águas das chuvas. As ações são realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços e integram um conjunto de intervenções após os episódios de chuva registrados no último fim de semana.

Os serviços ocorrem no canal situado próximo ao viaduto, onde existem três linhas de galerias que iniciam às margens da ERS-115- uma delas foi encontrada totalmente obstruída. As equipes atuam na limpeza do local e do córrego, garantindo a condução das águas até o Arroio Taquara, que deságua no Rio Paranhana, contribuindo para o fluxo hídrico da região central da cidade.

Os trabalhos tiveram início nesta semana e devem seguir ao longo da próxima semana. Para a execução das atividades, estão sendo utilizados uma bobcat, uma escavadeira hidráulica e dois caminhões. O secretário de Obras e Serviços, Alison Haubert, explicou que o trabalho envolve todo o sistema do trecho. “Estamos fazendo a limpeza das galerias e do canal até o rio, assegurando que a água tenha passagem livre e evitando novos bloqueios”, disse.

Além da desobstrução do canal às margens da ERS-239, a Secretaria de Obras e Serviços realizou serviços de patrolamento, ensaibramento e limpeza de bueiros em diferentes pontos do município. As intervenções ocorreram em estradas e vias urbanas afetadas pelas chuvas recentes.