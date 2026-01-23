Farroupilha cria programa para acolhimento a homens

O município de Farroupilha fez o lançamento do programa “Eu Respeito”, uma iniciativa inédita no Estado voltada ao acolhimento voluntário de homens que reconhecem comportamentos violentos no ambiente familiar e desejam buscar ajuda. Idealizado pelo gabinete da primeira-dama, em articulação com a Secretaria Municipal da Saúde e a Associação Farroupilhense Pró-Saúde, o programa integra a rede municipal de saúde e assistência social e oferece escuta ativa, sem julgamentos, por meio de atendimentos individuais com psicólogos e assistentes sociais.

“Percebemos, nas conversas com profissionais da rede, que muitos homens que se tornam agressores não têm consciência de que estão praticando violência. Muitas vezes, repetem padrões familiares sem saber que são nocivos. O ‘Eu Respeito’ nasce para oferecer um espaço de reflexão e transformação, com acolhimento e orientação, antes que a violência aconteça ou se repita”, afirma a primeira-dama Juliane Lazzari Tomazini.

O serviço funciona de forma espontânea, confidencial e gratuita, sem necessidade de encaminhamento judicial. Os atendimentos são realizados presencialmente no Centro de Atenção Psicossocial I, localizado na rua Papa João XXIII, nº 640, bairro Imigrante, das 9h às 18h, sem interrupção ao meio-dia e sem necessidade de agendamento prévio.