Casas de verão do Sesc no litoral gaúcho promovem o Dia da Inclusão

O Estação Verão Sesc preparou uma programação especial para movimentar o litoral gaúcho neste fim de semana, dias 24 e 25 de janeiro. O grande destaque é a celebração do Dia da Inclusão no sábado, que acontecerá em todas as Casas com atividades voltadas à acessibilidade e integração. Torres, Quintão e Tramandaí recebem programações diversificadas com o tradicional banho de mar acessível, atividades inclusivas e aulões, enquanto o Cassino e Laranjal oferecem esportes adaptados e caminhadas.

Na região Sul, o Dia da Inclusão começa às 9h30 na Praia do Laranjal com uma programação especial de esportes adaptados. Durante todo o fim de semana, a Casa de Praia oferecerá o banho acessível, utilizando cadeiras anfíbias com rodas largas, adequadas para transitar na areia e flutuar na água. No domingo (25), a programação inclui aula de zumba às 9h30 e aula de ritmos às 17h.

Em Rio Grande, na Praia do Cassino, o Dia da Inclusão terá uma vivência prática de inclusão e acessibilidade, a partir das 10h, incluindo atividades que simulam mobilidade reduzida, deficiência visual, barreiras comunicacionais, além de sensibilização das vivências cooperativas que geram exclusão. O banho de mar acessível estará disponível das 8h às 19h, nas guaritas 4,10 e 16.

No Litoral Norte, Tramandaí celebrará a acessibilidade e inclusão com uma programação especial durante todo o dia, das 10h às 17h, incluindo Playground adaptado, Bikes adaptadas e Circuito Sensorial. O banho de mar acessível continuará disponível no fim de semana, das 10h às 17h. Também ocorrerá oficinas e atividades lúdicas das 13h às 17h, como a Capoeira Inclusiva às 14h30. As atividades sistêmicas da Casa prosseguem no sábado a partir das 8h com alongamentos, aulas de ritmos e funcional e práticas de Surf Kids.

“Celebrar o Dia da Inclusão é garantir que o verão seja de todos e para todos. Quando proporcionamos atividades adaptadas e estrutura acessível, estamos construindo uma sociedade mais justa e acolhedora, onde ninguém fica de fora da diversão”, destaca o coordenador de Esporte e Lazer do Sesc/RS, Cassiano Somensi. Todas as atividades do Estação Verão Sesc são gratuitas e abertas ao público.