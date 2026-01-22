CEEE Equatorial realiza a troca de postes em Eldorado do Sul

A CEEE Equatorial segue com o trabalho de renovação da rede elétrica da cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Neste mês, foi realizada a troca de postes de média tensão como parte dos investimentos estruturais promovidos pela distribuidora com foco na modernização e melhoria da qualidade do fornecimento de energia para a população. “Esse tipo de intervenção é essencial para manter a rede elétrica em boas condições operacionais e evitar desligamentos inesperados. Nosso trabalho é antecipar problemas e agir antes que afetem o dia a dia dos clientes”, afirma Sérgio Appel, gerente de Obras e Manutenção da CEEE Equatorial. Desde 2021, mais de R$ 10 milhões foram investidos para garantir a qualidade do fornecimento de energia para Eldorado do Sul. Entre os principais avanços, estão a inspeção de 650 km de rede elétrica, instalação de 2.350 postes, realização de 1,8 mil podas de árvores, além da instalação de 140 novos transformadores. A distribuidora tem investido também na automatização da rede elétrica. Para isso, foram instalados 15 religadores automáticos, equipamentos que realizam a manobra de cargas em casos de alguma ocorrência no sistema elétrico. Isso permite reduzir o número de clientes atingidos até a chegada da equipe de manutenção. Todo esse investimento em tecnologia e renovação da rede elétrica demonstra o foco em segurança e confiabilidade. O trabalho contínuo já apresenta reflexos positivos nos indicadores de qualidade. Houve uma redução de 36% na frequência média de quedas de energia (FEC) e de 49% na duração média das interrupções (DEC). Na prática, isso significa que a cidade teve abastecimento de energia em 99,89% do ano. Além disso, a concessionária de energia tem atuado em projetos que geram impacto direto na vida da população. O programa Energia que Transforma Vidas já destinou R$ 3,3 milhões para ações de eficiência energética, com a troca de geladeiras e lâmpadas em residências de famílias de baixa renda em todo o Rio Grande do Sul.