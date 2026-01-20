Trilhos dos Molhes da Barra em Rio Grande serão requalificados

O município de Rio Grande firmou o Acordo de Cooperação Técnica para a requalificação da infraestrutura ferroviária utilizada pelas vagonetas nos Molhes da Barra. O documento foi assinado pela prefeita Darlene Pereira, pelo presidente da Trensurb, Nazur Garcia, pelo diretor da Portos RS, Sandro de Oliveira, e pelo presidente da Associação dos Vagoneteiros dos Molhes da Barra do Rio Grande, Antônio de Souza.

A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de segurança e operação do sistema sobre trilhos utilizado pelos vagoneteiros, atividade reconhecida como patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio Grande, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por meio do acordo, a Portos RS realizou a doação de trilhos, enquanto a Trensurb ficou responsável pela execução técnica dos serviços, incluindo a substituição de trechos críticos, soldagem dos trilhos, ajustes e troca de dormentes em más condições. A prefeitura do Rio Grande atua como articuladora institucional e dará apoio logístico e de segurança durante os trabalhos.

Conforme o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia, a empresa foi convidada a colaborar devido à sua expertise em sistemas ferroviários. “Identificamos diversos pontos críticos na via e estamos atuando para garantir a segurança dos vagoneteiros e dos turistas. Esse é um trabalho de preservação de um patrimônio histórico e turístico do nosso estado”, destacou. Ele explicou ainda que os serviços já começaram e estão sendo realizados em etapas, inclusive no período noturno, para não interferir no funcionamento dos passeios durante a alta temporada deste veraneio.

A primeira fase das obras, iniciada ainda em dezembro, deve ser concluída até o final deste mês, assegurando condições adequadas de operação para o verão. Em um segundo momento, está prevista a elaboração de um projeto mais amplo, que contempla a recuperação integral dos cerca de quatro quilômetros de trilhos, além de melhorias estruturais, turísticas e a implantação de uma oficina de manutenção das vagonetas.