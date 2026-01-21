Feirão negocia R$ 4,2 milhões em dívidas em Caxias do Sul

A oitava edição do Feirão Quita Dívida, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL Caxias), movimentou R$ 4,2 milhões em renegociações entre consumidores e empresas associadas à entidade, consolidando-se como uma das principais iniciativas de recuperação de crédito da região. A projeção é que, até o fim do ano, mais R$ 3,6 milhões sejam recuperados a partir dos acordos iniciados durante o período da ação, ampliando o impacto da campanha na economia local.

Realizado entre 7 de outubro de 2025 e 5 de janeiro deste ano, o Feirão Quita Dívida CDL Caxias registrou 52.618 atendimentos, sendo 14,2% deles efetivados. Os canais digitais foram os mais procurados pelos consumidores.

Com descontos que chegaram a 80% sobre o valor dos débitos, a iniciativa possibilitou acordos vantajosos tanto para consumidores quanto para empresas associadas à CDL Caxias. O setor de serviços, especialmente as academias, liderou o índice de renegociações, e o perfil médio dos participantes foi de 39 anos.

Embora o resultado tenha ficado ligeiramente abaixo da expectativa inicial de R$ 4,5 milhões, a CDL Caxias avalia a edição de forma positiva diante do contexto econômico atípico de 2025. Na edição anterior, o Feirão Quita Dívida havia renegociado R$ 4,1 milhõe. “Tradicionalmente, o final e o início do ano são os mais favoráveis para ações de renegociação, devido aos pagamentos do 13º salário e férias, mas em 2025 o cenário nacional trouxe desafios adicionais. O Brasil encerrou o ano com 44% da população economicamente ativa inadimplente, um recorde histórico”, contextualiza Rita Pereira, coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias.