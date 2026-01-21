Opinião: Antônio Prado no mapa do turismo internacional

Roberto José Dalle Molle, prefeito de Antônio Prado

Com metas claras para 2026, o turismo segue como um dos principais eixos do desenvolvimento econômico e social. Entre as cidades que planejam ampliar esse protagonismo a partir da inovação, da história e da identidade cultural, Antônio Prado se consolida como referência, e projeta o fortalecimento do turismo como estratégia central de crescimento e posicionamento.

Nesse percurso, a cidade conquistou reconhecimento internacional ao ser certificada pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo. O selo colocou o estado em evidência global e marcou um ano simbólico, em que celebramos os 150 anos da imigração italiana.

Os resultados práticos se refletem nos indicadores. A FenaMassa registrou público recorde, com mais de 55 mil visitantes em 10 dias, 29,4 mil refeições servidas e cerca de 6,5 toneladas de massa consumida. A rede hoteleira, com 650 leitos, operou em sua capacidade máxima aos finais de semana, enquanto a gastronomia italiana reafirmou-se como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco e como um ativo econômico capaz de gerar renda e fortalecer a cadeia produtiva no turismo de experiência.

Paralelamente, a valorização da herança cultural ganhou projeção internacional por meio do gemellaggio com Monselice, ampliando oportunidades culturais, econômicas e de promoção territorial entre Brasil e Itália. A inauguração do monumento dos 150 anos reforçou esse compromisso com a preservação da memória como elemento de identidade, pertencimento e desenvolvimento.

Ao longo do ano, outros eventos também contribuíram para dinamizar o calendário turístico. O Vino in Piazza atraiu mais de 4 mil pessoas e reuniu vinícolas da Rota Encosta da Serra, estabelecimentos gastronômicos e representantes de 11 municípios da região, evidenciando que o turismo se fortalece por meio do associativismo e da integração regional. E a edição de 2026 já está confirmada para 21 de março.

Na mesma linha, a ExpoAgro confirmou a vitalidade do setor produtivo local, reunindo mais de 10 mil visitantes e R$ 20 milhões em negócios. O evento impulsionou a economia, fortaleceu a agricultura e ampliou o interesse de investidores pelo município.

Todo esse conjunto de ações e eventos refletiu diretamente no fluxo turístico do município. Em 2025, Antônio Prado registrou um aumento de 147,8% no número de visitantes em relação a 2024. Se no ano anterior foram 29,5 mil visitantes, em 2025 o total chegou a 73,1 mil, representando um acréscimo de 43,6 mil pessoas. Esse crescimento equivale a mais de três vezes a população do município, evidenciando a força do turismo como vetor de desenvolvimento.

Esse resultado comprova que tradição e desenvolvimento caminham juntos quando há participação comunitária e visão estratégica. E esse caminho aponta para 2026, ano em que queremos ir além, fortalecendo o turismo, qualificando experiências e ampliando o alcance como destino que emociona, acolhe e gera renda.