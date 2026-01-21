Linha Turismo de Erechim cria passeio focado na colheita da uva

A Linha Turismo de Erechim realizou o primeiro passeio da Colheita da Uva deste ano, com visita ao Vinhedo Bianchi, no interior do município. A atividade proporcionou uma experiência de contato com produção local e as tradições do campo, oferecendo uma experiência próxima e acolhedora, valorizando o turismo rural e a história das famílias produtoras.

O passeio iniciou com saída em frente à prefeitura de Erechim, seguindo até a propriedade, e retornando ao mesmo local ao final da programação. No vinhedo, o grupo caminhou entre os parreirais de uva, conheceu de perto o cultivo e degustou a fruta colhida diretamente do pé. A experiência seguiu com a degustação de produtos artesanais derivados da uva, como suco, vinho doce, graspa artesanal, geleias e cuca, com a possibilidade de adquirir os produtos para levar para casa.

A anfitriã do passeio, Andréia Bianchi, destacou a importância de integrar a Linha Turismo e abrir as portas da propriedade para o público. “Nós fomos um dos primeiros a compor a Linha Turismo, há cerca de 10 anos. Todos os anos, na época da safra, em janeiro e fevereiro, recebemos os passeios. Para nós é muito gratificante, porque além de divulgar o nosso produto, a gente conta um pouco da nossa história”, afirmou.

O passeio da Colheita da Uva é um dos roteiros oferecidos pela Linha Turismo de Erechim. Os próximos passeios da Colheita da Uva vão acontecer nos dias 24 e 31 de janeiro e 8, 11, 14, e 21 de fevereiro. Além deste roteiro, a programação da Linha Turismo segue com outras opções especiais, como o Tour Kids de Férias, passeio gratuito pensado especialmente para a criançada, no dia 25 de janeiro, das 14h às 18h, além da Terça Musical, Quarta Delas, City Tour, Vale Dourado e Sexta dos Amigos. Todos os passeios têm saída em frente à Prefeitura.