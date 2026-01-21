Residencial San Gennaro recebe 10,4 mil inscrições em Caxias do Sul

As inscrições para os residenciais San Gennaro I e II, em Caxias do Sul, terminaram na sexta-feira (16) com 10.457 inscritos. Eles vão concorrer a 440 apartamentos que estão sendo construídos no Loteamento San Gennaro, na região do bairro Reolon, com entrega prevista para outubro deste ano.

Agora, a Secretaria da Habitação vai fazer a validação dos cadastros para gerar a classificação conforme pontuação que depende de diversas condições pessoais e familiares. A previsão é finalizar esta etapa até o fim de fevereiro.

Os dois residenciais fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O total do investimento é de R$ 94,8 milhões da União e R$ 8,58 milhões da prefeitura com a doação dos terremos.

Os apartamentos terão aproximadamente 50 m² distribuídos em dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. Cada unidade habitacional tem o valor de R$ 215 mil. Os residenciais serão equipados com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água, esgoto e rede interna de gás, além de academia ao ar livre, bicicletário, centro comunitário, depósito para lixo, estacionamento, playground, quadra poliesportiva, quiosques, sala do síndico e sala de biblioteca.