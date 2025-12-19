Governo estadual entrega primeiras casas definitivas em Encantado

O governador Eduardo Leite, acompanhado pelos secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, entregou nesta sexta-feira (19) as primeiras 14 casas definitivas construídas em Encantado. As entregas neste momento são especiais, pois possibilitam às famílias comemorem o Natal e Ano-Novo em suas novas moradias.

A ação faz parte do primeiro loteamento do programa em Encantado, composto por 35 unidades habitacionais, com investimento de R$ 7,1 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), para a infraestrutura dos terrenos. No total, estão previstas 100 moradias no município.

As moradias foram construídas com o método de painéis de concreto pré-moldado, com contratação realizada por meio da Ata de Registro de Preços do governo do Estado. Cada unidade teve custo de R$ 139,2 mil, totalizando R$ 21,13 milhões investidos na infraestrutura e construção das 100 casas.