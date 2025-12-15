Comércio de Caxias do Sul comemora resultado de outubro

O comércio de Caxias do Sul teve um resultado considerado surpreendente e fechou o mês de outubro com incremento de 4,05% nas vendas em relação a setembro. Apesar de a única data comemorativa do período, o Dia das Crianças, ter registrado queda, os ramos duro e mole apresentaram reação em relação aos meses anteriores.

O principal fator para esse resultado foi o evento anual da Mercopar. Com isso, o desempenho do setor segue positivo de 6,64% em relação a outubro de 2024, assim como crescimento de 3,67% no acumulado do ano e incremento de 2,73% nos últimos 12 meses.

No ramo duro, a variação entre outubro e setembro de 2025 registrou aumento de 4,58%. Todos os segmentos registraram desempenho positivo

Já no ramo mole, entre outubro e setembro de 2025, houve alta de 2,72%. A variação foi liderada pelo setor de livraria, papelaria e brinquedos (6,46%). As informações são do Termômetro de Vendas da CDL Caxias.