Farroupilha completa 91 anos e terá entrega de obras esta semana

Na semana que completa 91 anos de emancipação política, comemorados no dia 11 de dezembro, a prefeitura de Farroupilha entregará à comunidade obras estruturais em diferentes pontos da cidade. A primeira delas ocorreu nesta segunda-feira (8).

Em Monte Bérico, no Segundo Distrito, foi inaugurada a pavimentação de um trecho da estrada FR-46. Iniciados em agosto, os trabalhos foram concluídos em tempo para a safra do próximo ano, ajudando no escoamento da produção local. O investimento total foi de R$ 266.229,53, viabilizados por emenda parlamentar e complementado com contrapartida do município.

Ao longo da semana, também será entregue a reconstrução do Pontilhão da FR 74, em Linha Caçador, 3º Distrito. Foram cerca de R$ 365 mil em investimentos do governo federal e da prefeitura, ainda buscando a recuperação de estruturas atingidas pelas chuvas de 2024. Já no bairro São José, também foi finalizada a drenagem da Rua Honorino Pandolfo. Quase R$ 242 mil foram destinados para a obra, com recursos próprios de Farroupilha.

O prefeito Jonas Tomazini destaca a importância da entrega e o ritmo acelerado do trabalho no interior. “Seguimos avançando em várias frentes por todo o município, com obras, melhorias e investimentos que atendem diferentes comunidades. Farroupilha está em constante movimento, e cada entrega é resultado de um esforço”, salienta Jonas.