Santo Antônio da Patrulha terá clínica veterinária pública em 2026

O prefeito de Santo Antônio d Patrulha, Rodrigo Massulo assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção de uma clínica veterinária em contêiner, destinada a atender animais domésticos de famílias em situação de vulnerabilidade social. O espaço ficará localizado junto à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e as obras terão início nesta semana, com investimento total de R$ 168 mil. A conclusão está prevista para o início de 2026.

De acordo com o prefeito, a iniciativa integra um conjunto de ações estruturantes implementadas desde 2021, quando a atual administração passou a fortalecera pauta do bem-estar animal no município. “Esse consultório veterinário é mais uma entrega que demonstra que o bem-estar animal é, sim, prioridade na nossa gestão. Queremos garantir que todas as famílias, especialmente as que mais precisam, tenham acesso a atendimento de qualidade para seus animais”, afirmou Massulo.

Diversas políticas públicas transformaram a realidade do cuidado com os animais. Entre elas, destaca-se o programa de castração voltado às famílias em vulnerabilidade, que já realizou mais de 850 castrações de cães e gatos, contribuindo para controle populacional e para a saúde animal. Outras iniciativas marcam esse avanço, como a contratação de um médico veterinário para o município, a aprovação da lei de combate aos maus-tratos, a realização da 1ª Conferência Municipal de Bem-Estar Animal e a melhoria das instalações do Canil Municipal,