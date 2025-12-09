Hemocentro de Caxias do Sul tem estoque de sangue crítico para três tipos

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul emitiu um alerta para a situação crítica dos estoques de sangue no município. O balanço atualizado na sexta-feira (5), aponta que os tipos A-, B- e O- estão em estado crítico, enquanto o tipo O+ encontra-se em estado de alerta.

A Secretaria de Saúde da cidade ressalta a importância da participação da comunidade nesse gesto solidário, visto que o Hemocentro de Caxias do Sul atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência, relembrando que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

O diretor técnico do Hemocentro, Roque Domingos Lorandi, reforça o pedido para que a população se mobilize. “Venho convidar a nossa população a vir fazer sua doação. Faça contato conosco e agende seu horário. Nós precisamos demais no momento dos tipos, em especial, A- e O-. Os estoques estão críticos desses componentes e nós precisamos garantir o bom atendimento às pessoas que necessitam”, salienta.

Os interessados podem realizar a doação de forma espontânea ou com agendamento prévio pelo telefone (54) 3290-4580. O Hemocs está localizado na rua Ernesto Alves, nº 2.260, ao lado da UPA Central, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 16h45min (sem fechar ao meio-dia) e aos sábados, das 8h às 12h.