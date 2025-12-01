Esteio vai receber valores para programa de hidrojateamento

A prefeitura de Esteio recebeu a confirmação de novos recursos para fortalecer o programa de hidrojateamento no município. Serão R$ 3,5 milhões destinados a uma ação fundamental para manter a rede de drenagem pluvial limpa, prevenir enchentes e garantir mais segurança à população durante os períodos de chuvas intensas.

Desde o início do ano, a administração municipal tem avançado com a operação contínua de quatro caminhões especializados, que trabalham diariamente na limpeza de milhares de metros de rede em diversos bairros.

O hidrojateamento é uma técnica de saneamento urbano que utiliza jatos de água em alta pressão para desobstruir tubulações, galerias e redes pluviais, removendo detritos e resíduos acumulados que comprometem o escoamento das águas. Por ser um método eficiente de limpeza profunda, torna-se uma ferramenta essencial para reduzir riscos de alagamentos e enchentes.

O novo investimento soma-se a outras iniciativas voltadas ao combate às enchentes, incluindo recentes anúncios estaduais para reforço da defesa civil e proteção dos municípios da região. A Prefeitura seguirá monitorando as condições das redes e priorizando as áreas de maior risco, reafirmando seu compromisso com a proteção do território e da população esteiense.