Conab realiza ato de entrega de alimentos em Canoas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza nesta sexta-feira (28), às 9h30, ato de entrega da cesta de alimentos de número 1 milhão no país — volume que corresponde a 22 mil toneladas. O marco reforça o papel estratégico da estatal no atendimento a populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de grupos afetados por calamidades.

A cerimônia será na Unidade Armazenadora de Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre. O local se tornou referência pela mobilização logística que garantiu, apenas em 2024, a entrega de mais de 153 mil cestas às famílias atingidas pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Desde 2023, a Conab já distribuiu mais de 265 mil cestas no estado, o equivalente a 5,8 mil toneladas.

Durante o evento, a Conab vai anunciar a destinação de novos recursos para a compra de produtos da agricultura familiar, que abastecerão cozinhas solidárias por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), política que também contribuiu para a saída do Brasil do Mapa da Fome. Nesta etapa, o investimento previsto soma R$ 79 milhões em todo o país. Desse total, R$ 18,6 milhões serão destinados ao Rio Grande do Sul, sendo R$ 13 milhões voltados especificamente à compra de proteínas. O estado concentra 21,8% das cozinhas solidárias habilitadas pelo MDS.